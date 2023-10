Kolonisten op Westelijke Jordaanoever richten bloedbad aan onder Palestijnen terwijl wereld naar Gaza kijkt

25 okt. 2023 - 6:14

Beste Sententia, De linkse filosoof en radicale media criticus Jean Baudrillard vond dat we in een hyper realiteit leefden, niet gevormd door de mens maar door de media, wel een kip en ei verhaal denk ik, maar goed. (De film de Matrix is o.a op zijn gedachtegoed gebaseerd.) Hij vond dat, doordat we zoveel informatie binnen krijgen deze betekenisloos wordt. Een stelling van hem; "De massamedia zijn een zwart gat waarin de geschiedenis implodeert" "Jean Baudrillard, de radicale mediacriticus" https://archive.ph/0xnks Roger Waters ~Who needs information~van het album "Radio Kaos" https://www.youtube.com/watch?v=IXIyFM60uPg "Who needs information When you're living in constant fear Just give me confirmation There's some way out of here" "Benny pointed at a HiFi shop He said, hey man, look at all the stuff they've got How'd you make a have out of a have not Hmmmm Who needs information When you're working underground Just give me confirmation We could win a million pounds"