ING wint zaak van Willem Engel: complotfantast kan geen donaties meer ontvangen

Volgens de rechter heeft ING terecht de bankrekening van de stichting Viruswaarheid opgezegd. Dat meldt het AD . In 2021 vocht coronaontkenner Willem Engel nog met succes de opheffing van de rekening aan.

De rechter stelt onder meer vraagtekens bij de lening van 50.000 euro die Viruswaarheid aan Engel verstrekte voor de aanschaf van een stuk grond op het Canarische eiland Fuerteventura. Een ‘serieuze aanwijzing’ voor belangenverstrengeling, oordeelt de rechtbank. “In de statuten van Viruswaarheid staat ook niets over het verstrekken of aangaan van leningen al dan niet ten behoeve van een in financiële nood verkerende bestuurder.”