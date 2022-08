Gerechtshof immuun voor drogredenen: corona-ontkenner Engel verliest opnieuw procedure tegen Joop Nieuws • 19-07-2022 • leestijd 3 minuten • 18340 keer bekeken • bewaren

Het gerechtshof van Leeuwarden heeft in hoger beroep alle eisen van Willem Engel afgewezen. Het hof bevestigt daarmee een eerder vonnis van de rechtbank in Lelystad waartegen Engel in beroep was gegaan. Engel, een Rotterdamse dansleraar die enige bekendheid verwierf doordat hij zich op tal van wijzen tegen het coronabeleid ter bescherming van de volksgezondheid keert, de ernst van de pandemie tracht te bagatelliseren en stemming maakt tegen experts, was naar de rechter gestapt om de vrijheid van meningsuiting van Joop in te perken.

Engel eiste dat de rechter Joop een verbod oplegt om bepaalde kwalificaties in combinatie met zijn naam te gebruiken. Het gaat daarbij om viruswaanzinnige, corona-ontkenner, sekteleider en in de zaak nieuw toegevoegd ook anti-vaxxer. Het gerechtshof oordeelt dat er geen reden is die termen te verbieden. "Het hof is (...) van oordeel dat het gebruik van de aanduiding viruswaanzinnige gelet op de link met de voormalige naam van de stichting Viruswaarheid voldoende feitelijke basis heeft. (...) Met betrekking tot het gebruik van de kwalificatie corona-ontkenner is van belang dat [appellant] niet betwist dat de aanduiding corona-ontkenner in de media niet alleen wordt gebruikt voor mensen die letterlijk het bestaan van het corona-virus ontkennen, maar ook voor die de gevolgen ervan bagatelliseren. [appellant] ontkent niet dat corona bestaat maar hij betwist wel de ernst en de gevolgen daarvan."

Ook met de aanduiding sekteleider is in het geval van Engel niets mis: "Aan [appellant] kan worden toegegeven dat hij in feitelijke zin niet kwalificeert als sekteleider, maar Joop.nl gebruikt de kwalificatie niet als een feitelijke vaststelling, maar als een ironisch bedoelde overdrijving en provocatie. Omdat [appellant] , zoals hij zelf ook aangeeft, het gezicht is geworden van de protesten tegen de corona-maatregelingen en door sommige als hun held of icoon wordt gezien en in die zin als hun leider wordt beschouwd, vindt het hof de kwalificatie binnen de toonzetting van Joop.nl niet excessief." Hetzelfde gaat op voor anti-vaxxer: "De term anti-vaxxer is tijdens corona opgekomen en staat voor mensen die net zoals [appellant] geen corona-vaccinatie willen. Dat [appellant] zich wel wil laten vaccineren voor andere ziektes in binnen- en buitenland staat daar los van."

Willem Engel beweerde dat Joop een lastercampagne tegen hem zou voeren met veel schadelijke gevolgen voor hem. Ook dat verhaal verwijst het Hof naar het rijk der fabelen. "Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft [appellant] onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Joop.nl een lastercampagne tegen hem voert. Daarbij betrekt het hof, zoals Joop.nl heeft gesteld, dat zij het laatste half jaar slechts vijf berichten over [appellant] heeft gepubliceerd met daarin de gewraakte kwalificaties, terwijl hij zelf dagelijks in het nieuws was. Mede gelet op de wijze waarop [appellant] zich in het publieke debat uit, kan niet worden aangenomen dat de bedreigingen aan zijn adres en de overige schade die hij stelt te ondervinden, het gevolg is van berichten die Joop.nl over [appellant] heeft gepubliceerd."

Het gerechtshof bekrachtigt dan ook het eerdere vonnis van de rechtbank in Lelystad en veroordeelt Engel tot het betalen van de proceskosten. Lees hier het vonnis.