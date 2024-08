In beeld: zo walgelijk is de moslimhaat van extreemrechtse rel-Britten

Na een week van vrijwel onophoudelijke racistische rellen door extreemrechtse knokploegen en andere xenofobe onverlaten, lijkt de rust langzaamaan terug te keren in het Verenigd Koninkrijk. Dat is mede dankzij de nieuwe premier Keir Starmer die de politie opdroeg hard op te treden tegen de extremisten, wat tot dusverre al leidde tot enkele honderden arrestaties. Ook zijn weldenkende Britten die schoon genoeg hebben van het extreemrechts tuig in de straten in actie gekomen.