Weldenkende Britten zijn rechtsextremisten spuugzat: 'Immigranten maken onze samenleving beter'

Eerder deze week kwamen de Britten in groten getale in opstand tegen het extreemrechts tuig dat probeert rassenrellen te ontketenen, vanaf de zijlijn aangevoerd door beroepshitsers als Tommy Robinson en Elon Musk.

In Barnsley laat een vrouw op straat in niet mis te verstane woorden weten hoe zij over de haat denkt. Ze wijst op de vele multiculture invloeden die haar stad maakt tot wat hij is; van de pizzatent waar iedereen na het stappen nog gaat eten, tot de lokale voetbalclub die voor de helft uit niet-Britten bestaat. Tegen de racistische horden zegt ze: "Jouw problemen komen van bovenaf, van mensen die ons klein laten voelen omdat we de werkende klasse zijn. Maar ik ben er trots op dat ik de werkende klasse ben en ik ben er trots op dat ik ook de antiracistische arbeidersklasse ben. [...] En ik ben er ziek van dat mensen de minderheden in dit land de zondebok maken van al hun problemen.”