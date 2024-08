Britse burgers veroveren straten massaal terug op extreemrechtse bendes Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 274 keer bekeken • bewaren

Het Verenigd-Koninkrijk, met name Engeland en Noord-Ierland, werd de afgelopen dagen geteisterd door extreemrechtse bendes. Opgehitst vanuit het buitenland belaagden hooliganachtige groepen hotels en moskeeën in een vloed van racistisch geweld. Maar ook restaurants en café's van ondernemers met een migratieachtergrond moesten het ontgelden.

Voor woensdagavond stonden nieuwe aanvallen gepland. Via extreemrechtse Telegram-kanalen werden honderden adressen van onder meer advocaten en maatschappelijke instellingen verspreid die doelwit waren. Britse burgers die zich groen en geel ergerden aan de haatzaaiers besloten het niet zo ver te laten komen, organiseerden zich in rap tempo en stelden zich in grote groepen op bij de doelwitten om die te beschermen tegen het dreigend gevaar. Binnen enkele uren werden in deze ongekende Battle of Britain de straten terugveroverd op de racistische onruststokers.

In Middlesborough, Birmingham en Sheffield overtrof de opkomst van verdedigers van de democratie alle verwachtingen. In Londen scandeerde de menigte 'Wiens straten? Onze straten!" In Liverpool vormden moeders een beschermende ring om een van de doelwitten, een hulpinstelling voor migranten, en droegen borden met 'Nans against Nazis'. De antiracisten namen de politie veel werk uit handen. De autoriteiten hadden tot woensdag veel moeite gehad om de uiterst gewelddadige relschoppers te bedwingen, maar de overmacht aan burgers veranderde de situatie. De extreemrechste bendes zagen dat ze geen kans maken tegen de grote groepen democraten en kozen eieren voor hun geld.

Elon Musk, de miljardair die via zijn medium X samenlevingen tracht te destabiliseren, had eerder voorspeld en wellicht gehoopt dat er een burgeroorlog zou uitbreken. De vreedzame burgers bewezen anders, alleen al hun massale aanwezigheid deed de tegenstanders op de vlucht slaan.

Op sommige plekken, zoals in Brighton waar de relschoppers zich geconfronteerd zagen met een overmacht aan antiracisten, vroegen ze zelfs om politiebescherming. Dat was niet echt nodig want de democraten zongen en dansten de samba om de racisten op afstand te houden. Op enkele plekken dreigden wel confrontaties maar die werden gesust. Extreemrechtse hooligans die later in de nacht terugkeerden om doelwitten alsnog aan te vallen stuitten op een politiemacht. Er waren meer dan 6000 agenten op de been gebracht om de samenleving te beschermen tegen de extreemrechtse bendes.

De Britse justitie overweegt sommige van de relschoppers te vervolgen wegens terrorisme omdat ze zich specifiek tegen burgerdoelen als bijvoorbeeld advocaten richtten. Ook de pogingen tot brandstichting bij een moskee en een hotel vallen daar onder. Inmddels zijn de eerste straffen, tot wel drie jaar cel, uitgedeeld aan daders die in de rechtbank in huilen uitbarsten en nu beseffen dat ze opgehistt en misbruikt zijn door extreemrechtse politici.