Hypocriete VVD’ers blijven maar liegen over hun intensieve contacten met DENK (en vallen stuk voor stuk door de mand) Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 839 keer bekeken • Bewaren

VVD’ers spraken er schande van dat D66 en het CDA contact hadden gehad met DENK over het belastingplan. De partij verspreidde zelfs een foto waarop te zien was dat CDA-leider Henri Bontenbal op bezoek was de fractie van DENK.

Maar het wordt steeds duidelijker dat het juist de VVD was die uit alle macht probeerde om DENK tegen het eigen belastingplan te laten stemmen. Niet alleen vanuit de VVD-fractie werd er contact opgenomen met DENK, ook VVD-bewindslieden deden dat.

Minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) stuurde berichten naar de financiële specialist van DENK, Doğukan Ergin. “Kan ik nog iets doen om jullie te overtuigen?”, appte de VVD-bewindsman. In een poging het bewijs over dat contact te vernietigen, wiste Heinen de appjes, maar gelukkig waren er nog screenshots .

Ook VVD-minister Vincent Karremans zocht contact met DENK. En hij loog daarover, ontdekte Hart van Nederland. Karremans beweerde dat DENK contact met hem had opgenomen, terwijl uit de gegevens blijkt dat de VVD’er zélf vijf keer belde.

Volgens Karremans zou het contact zijn gegaan over een amendement over de vliegbelasting, maar ook nadat daarover al was gestemd bleef de VVD-minister bellen. Vermoedelijk belde hij dan ook over iets heel anders, meldt Hart van Nederland .

“Karremans [belde] nog twee keer naar de partij. Eén keer naar Van Baarle en één keer naar Ergin. Dat is opvallend, omdat de stemming over het volledige belastingplan toen binnen een uur zou plaatsvinden.”

Karremans is niet de enige VVD’er die glashard liegt over zijn contact met DENK. Dat geldt ook voor VVD-Kamerlid Arend Kisteman. Tegenover SBS verklaarde hij dat hij donderdagmiddag om 16:00 uur contact zou hebben gezocht met DENK. Hart van Nederland heeft het bewijs dat dit niet klopt.

“Onze politieke redactie weet dat dit al iets na 11.00 uur die dag het geval was, waarna er de hele dag contact is geweest. Of hij echt niet eerder die dag al contact heeft gezocht? "Nee, dat begon na de motie van 50PLUS en ChristenUnie", was zijn antwoord. "Daarvoor geen enkel contact, totaal niet van toepassing." Of er los van de motie eerder die dag nog contact is geweest? "Nee, helemaal niet. Dat was niet van toepassing, pas na die motie." Nogmaals is hem gevraagd te bevestigen dat er eerder geen contact is geweest, waarop Kisteman meldde: "Ja, 100 procent, totaal niet aan de orde." Wat het VVD-Kamerlid herhaaldelijk zegt, blijkt niet te kloppen.”

Maar waarom liegen al die VVD’ers toch? Het zal toch niet zijn omdat VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen vindt dat je de rode loper uitrolt voor “de politieke islam” als je afspraken maakt met DENK? (Factcheck: DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle is agnost .)