Honderd dagen na de verkiezingen: is domrechts te dom om een coalitie te vormen?

Vrijdag begon Geert Wilders de dag met een bericht op X waarin hij uithaalde naar VVD en NSC. De PVV heeft er, zo schreef hij, “alles aan gedaan” om een ultrarechts kabinet mogelijk te maken. “We zijn tien keer over onze schaduw heen gesprongen.” Als er straks toch een kabinet-Timmermans komt, dan is dat de schuld van Dilan Yeşilgöz en Pieter Omtzigt, schreef hij om 7:40 uur.

Eerder deze week streek de PVV haar beoogde coalitiepartners ook al tegen de haren in door in de Eerste Kamer tegen steun aan Oekraïne te stemmen. Putters had vorige week nog vastgesteld dat overeenstemming over de “internationale positie van Nederland” essentieel is om tot afspraken over een nieuwe coalitie te komen.