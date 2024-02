Nieuwe PVV blijkt toch gewoon weer oude PVV: Senatoren stemmen tegen steun aan Oekraïne

27 feb. 2024 - 17:17

Wanneer een politicus in een land heult met de vijand, een land waarmee we in oorlog zijn, is dat dan geen verraad? Kan daar niks tegen gedaan worden? Ik ben sowieso allang voor een verbod op antidemocratische partijen als FvD en PVV. Dus is dit niet extra reden om op te treden tegen deze fascistische bewegingen die, in opdracht van Poetin, de NL samenleving trachten te destabiliseren?