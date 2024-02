Caroline van der Plas bbboos omdat Christianne van der Wal normale procedure volgt

Kamerleden van PVV, NSC en BBB zijn boos op demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Tijdens een interpellatiedebat verweten ze de bewindsvrouw dat ze een rapport over de deze week door het Europarlement aangenomen natuurherstelwet zou hebben achtergehouden voor de Kamer. In het rapport staat wat de gevolgen van die wet zullen zijn voor Nederland.

De NOS schrijft : “Het rapport is al enige weken bij het ministerie, maar de minister wilde het pas naar de Tweede Kamer sturen als het kabinet er ook bijschrijft wat het met het rapport gaan doen. Dat is een veel voorkomende procedure met dergelijke rapporten.”

Hoewel Van der Wal eerder deze week al besloot om het rapport op verzoek van BBB zonder kabinetsreactie naar de Kamer te sturen, klaagden Jeanet Nijhof-Leeuw (PVV), Rosanne Hertzberger (NSC) en van Caroline van der Plas steen en been. De BBB-leider besloot een “gele kaart” uit te delen aan Van der Wal. Hertzberger zei dat ze geen vertrouwen in de minister had, maar verzuimde vervolgens een motie van wantrouwen in te dienen.