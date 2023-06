Homohater Mike Pence wil president worden en neemt het op tegen Trump

De voormalige vicepresident Mike Pence gaat de strijd aan met zijn voormalige baas, Donald Trump. De fervente homohater Pence wil de Republikeinse nominatie voor het presidentschap in de wacht slepen. Hij zal zijn kandidatuur naar verwachting woensdag toelichten in een video en een speech in de staat Iowa.

Pence was jarenlang een loyale medestander van Trump, maar op het einde van diens presidentschap verslechterde de relatie. In januari 2021 bestormden gewelddadige racisten en andere complotdenkers het Capitool, waar Congresleden op dat moment de verkiezingsuitslag wilden bekrachtigen. Ook Pence was in het gebouw en moest halsoverkop in veiligheid worden gebracht. Trump had zijn aanhang kort daarvoor opgeroepen om in opstand te komen. In zijn toespraak spaarde hij Pence niet. Die zou volgens Trump de goedkeuring van de uitslag moeten verhinderen. Trump-fans maakten Pence vervolgens uit voor ‘landverrader’.