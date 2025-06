Hele linkse oppositie stemt voor motie van wantrouwen tegen Femke Wiersma

De linkse oppositie heeft het vertrouwen in demissionair BBB-minister Femke Wiersma opgezegd. GroenLinks-PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, Denk en Volt stemden voor een motie van wantrouwen , meldt Trouw-redacteur Auke van Eijsden op Bluesky. Omdat de rest van de Kamer Wiersma blijft steunen, kan ze nog even door met het vernietigen van de natuur.

Laura Bromet van GroenLinks-PvdA noemt Wiersma “een minister die de zorgen van boeren vergroot in plaats van wegneemt, die de adviezen van haar eigen ambtenaren negeert, de feiten wegwuift en selectief shopt in de wetenschap”.

De linkse partijen hebben geen goed woord over voor de wijze waarop Wiersma zich woensdag opstelde in het Kamerdebat over de stikstofcrisis. “De Kamer vroeg om duidelijkheid en rechtszekerheid. Maar deze minister kiest voor chaos”, concludeert Bromet op.