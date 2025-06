NSC steunt Johan Vollenbroek en wil dat BBB-minister Wiersma milieueisen inwilligt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 689 keer bekeken • bewaren

NSC wil dat BBB-landbouwminister Femke Wiersma instemt met eisen van milieuorganisatie MOB, heeft Kamerlid Harm Holman gezegd in een stikstofdebat. Een van die eisen is dat boeren het aantal dieren in balans moeten brengen met de hoeveelheid grond. NSC trekt daarin samen op met GroenLinks-PvdA. Dit tot grote woede van de belangenclub voor Big Agro, wiens minister zelf nog met geen enkel werkend voorstel op de proppen is gekomen.

NSC-Kamerlid Holman is al langer kritisch over het beleid van BBB'er Wiersma maar verbindt daar nu actie aan. Hij wil dat Wiersma met MOB in gesprek gaat over beleid dat aan de wensen van de milieuclub voldoet.

Caroline van der Plas (BBB) is woest op haar coalitiegenoot Holman, zo meldt ANP. Ze ziet het standpunt van NSC als het openbreken van de gemaakte coalitieafspraken. "In het hoofdlijnenakkoord staat dat niet gestuurd wordt op krimp van de veestapel, het sturen op grondgebondenheid is dat wel." Ze verwijt Holman dat hij meegaat in "chantage" van MOB en daarmee boeren in de steek laat. Op zijn beurt zegt de NSC'er dat hij "zich zeer inzet om een oplossing voor hun problemen te vinden".

D66 en Partij voor de Dieren zijn blij met de draai van NSC. PvdD-Kamerlid Ines Kostić vroeg Holman of hij het vertrouwen in Wiersma opzegt, als ze niet met afdoende beleid komt. Zo ver wil Holman nog niet gaan. NSC dient een eigen voorstel in voor grondgebonden veehouderij, daarmee wil Holman alvast het goede voorbeeld geven. "De minister heeft met haar 2000 ambtenaren nog geen enkel wetsvoorstel gemaakt."

Voormalig coalitiepartij VVD trok in stikstofdebatten samen op met NSC in hun kritiek op Wiersma. VVD-Kamerlid Wim Meulenkamp gaat in dit debat niet mee met Holman. Meulenkamp wil dat Wiersma in september met een goed pakket aan maatregelen komt, zoals eerder in een motie is uitgesproken. "Zodat we zo snel mogelijk van het stikstofslot komen."

MOB is bereid te stoppen met nieuwe rechtszaken tegen PAS-melders, als de eisen worden ingewilligd. PAS-melders zijn bedrijven die eerder geen vergunning nodig hadden en nu in een illegale situatie zitten. In de praktijk komt dat erop neer dat deze bedrijven, veelal boeren, zullen moeten stoppen of fors moeten krimpen als ze die rechtszaak verliezen.