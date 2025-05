Harm Beertema (PVV) harkte 128.000 euro binnen voor nog geen vier maanden ‘werk’ bij Ongehoord Nederland

Ongehoord Nederland (ON) moest niets hebben van het “gegraai” bij de publieke omroep. Daarom legde de extreemrechtse complotomroep bij de start in de statuten vast dat bestuurders en medewerkers nooit meer mochten verdienen dan “50 procent van de maximale bezoldiging als bedoeld in de Wet normering topinkomens (WNT)”. Maar in juli 2023 besloot ON de statuten te wijzigen. Wat er toen gebeurde, zal je niet verbazen.