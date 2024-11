Bestuurder racistische omroep Ongehoord Nederland blijkt rabiate racist, minister wil maatregelen Vandaag • leestijd 2 minuten • 875 keer bekeken • bewaren

Toezichthouder van de extreemrechtse complotdenkersomroep Ongehoord Nederland (ON) Gert Jan Mulder is een rabiate racist, moslimhater, homohater en seksist. Dat wist menigeen die zich weleens in de bruine krochten van sociaal netwerk X begeeft al langer, maar minister Eppo Bruins (NSC) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er nu ook achter. Hij wil nu in gesprek met de NPO en het Commissariaat van de Media om zo nodig de gedragscodes bij de publieke omroep ‘aan te scherpen’. Dat meldt De Volkskrant.

De 66-jarige oud-bankier Mulder, die online elke xenofobe oprisping met de wereld deelt, heeft korte lijntjes met PVV-politici als Geert Wilders, Tweede-Kamervoorzitter Martin Bosma en minister Reinette Klever. Ook was hij geldschieter van het antisemitische Forum voor Democratie en was hij lijstduwer voor die partij. Drie jaar geleden werd hij toezichthouder bij ON, wat betekent dat hij zich dient te houden aan de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep. Dat Mulder hier geen boodschap aan heeft blijkt wel uit de samenvatting van de Volkskrant:

Dat staat op gespannen voet met uitlatingen van Mulder op sociale media. Daar sprak hij de afgelopen jaren van ‘vuile vieze smerige tyfus tering klote moslims’, ‘tiefus moskeeën’ en ‘tering soepjurken’ (sic) die Nederland zouden bedreigen. En van de ‘kakkerlakken’ in Den Haag, de ‘fascisten’ bij het Openbaar Ministerie en de ‘hoernalisten’ in de media, die hiervoor verantwoordelijk zouden zijn.

Op X verspreidde Mulder herhaaldelijk de racistische omvolkingstheorie (de complottheorie dat ‘de elite’ er bewust op aanstuurt om de witte bevolking van Europa te vervangen door niet-westerse migranten) en het schrikbeeld dat vluchtelingen een gevaar vormen voor vrouwen. Homoseksualiteit is ‘besmettelijk’, stelde de oud-bankier. Bij een foto van D66-leider Rob Jetten en zijn vriend schreef hij afgelopen juli: ‘Het is om onpasselijk van te worden.’

Ook plaatste Mulder tientallen afbeeldingen van schaars geklede vrouwen op X. Bij één ervan noteerde hij onlangs: ‘Nederlandse mannen durven al niet meer van een mooie vrouw met een paar goddelijke tieten te genieten.’

Zowel minister Bruins als de NPO zeggen 'geschrokken' te zijn van de uitlatingen van rechtsextremist Mulder. ‘Boven alles geldt dat voor racisme en discriminatie geen plek is in het publieke mediabestel,' aldus Bruins. Het feit dat ON zich in dat publieke mediabestel betekent echter dat er dus wel degelijk plek is voor racisme en discriminatie.