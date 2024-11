Racist Gert Jan Mulder weg uit bestuur extremistische omroep ON na rel over racisme

Die 'ophef' bestaat er uit dat de Volkskrant een overzicht biedt van de verderfelijke opvattingen van Mulder die hij via sociale media de wereld in slingert. Zo gaat hij tekeer tegen homo's. Net als de ultrarechtse coalitie die het land regeert verafschuwt ON 'migratie'. Die term wordt in dergelijke kringen meestal gebruikt om racistische opvattingen in een acceptabel jasje te hijsen. Mulder woont zelf het grootste deel van het jaar als migrant in Paraguay, het Zuidamerikaanse land dat van oudsher een favoriete bestemming voor migrerende nazi's is.