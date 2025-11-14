Hans Wijers lijkt het slachtoffer van persoonsverwisseling: wordt de informateur ten onrechte beschuldigd van het vertellen van de waarheid over Yesilgöz? Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 697 keer bekeken • bewaren

Informateur Hans Wijers ligt onder vuur omdat hij op verkiezingsavond de waarheid zou hebben verteld over Dilan Yesilgöz. Hij zou de VVD-leider die de afgelopen jaren onder meer loog over nareis op nareis, over Douwe Bob en over de hypotheekrenteaftrek, ten overstaan van een zaal met ondernemers een leugenaar hebben genoemd.

Maar klopt dat eigenlijk wel? Eric Smit, de oprichter van Follow The Money, beweert op LinkedIn van niet. “Ik weet vrijwel zeker dat Wijers dat niet over Yesilgöz heeft gezegd”, schrijft hij.

“Ik kan dat weten, want ik zat naast hem op het podium. Ik was degene die vertelde dat Yesilgöz een leugenaar is en ik maakte ook duidelijk dat ik als liberaal zeer teleurgesteld ben over het zeer geringe verlies van de VVD die onder Yesilgöz de deur openzette naar de antidemocratische PVV en BBB en een illiberale koers is gaan varen. Ik zei ook dat een kabinet met de radicaal-rechtse JA21 - een afsplitsing van een fascistoïde partij - voor de hand ligt en dat dit een deprimerend vooruitzicht is.”

Daarmee lijken veel uitspraken die aan Wijers worden toegeschreven in werkelijkheid uit de mond van Smit te komen. Volgens de onderzoeksjournalist was de bijdrage van Wijers aan de door mediaondernemer Willem Sijthoff georganiseerde avond “genuanceerd”. “Hij vertelde dat het politiek kunst- en vliegwerk zou vergen om een stabiel middenkabinet te vormen, terwijl ons land daar nu juist zoveel behoefte aan heeft.”