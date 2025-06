Pinokkio Yesilgöz betreurt de ophef nadat Douwe Bob doodsbedreigingen ontvangt

“In het filmpje dat Duk post, zien we namelijk een kraam van stichting StandWithUs Nederland (zie screenshot). En dit is wat je moet weten over Stand With Us: 'StandWithUs (SWU) (also known as Israel Emergency Alliance) is a nonprofit right-wing pro-Israel advocacy organization', aldus Wikipedia. De Nederlandse tak laat ook weinig aan de verbeelding over: het is een Zionistische beweging, die -ondanks alles- openlijk Israël support - zie al hun socials. En hoewel er een heel 'Narrative Project' loopt om het narratief rondom Israël te sturen, lezen we nergens over de oorlogsmisdaden die Netanyahu en zijn fascistische handlangers momenteel begaan, de Genocide in Gaza die door hen gepleegd wordt, het land op de Westoever dat gestolen wordt.”