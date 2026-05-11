Hans Spekman dreigt met landelijke stakingen als kabinet-Yesilgöz AOW-plannen niet intrekt

De vakbonden FNV, CNV en VCP dreigen met landelijke stakingen als het kabinet-Jetten de bezuinigingen op de AOW en de uitkeringen voor werklozen en arbeidsongeschikten niet van tafel haalt. Het is nog onduidelijk waar de werkonderbrekingen zullen plaatsvinden, maar stakingen in de Rotterdamse haven en in het openbaar vervoer liggen voor de hand, meldt het AD.

“De bonden eisen dat al die plannen van tafel gaan. Gebeurt dat niet binnen 14 dagen, dan zullen ze vanaf 30 mei acties organiseren, zoals stakingen en werkonderbrekingen. Dit zal grote delen van Nederland raken, stellen de bonden. „Als het kabinet dit wil voorkomen, dienen ze onze eisen zo snel mogelijk in te willigen. Onze leden staan al in de startblokken om op te staan tegen de kabinetsplannen’’, stellen ze in een gemeenschappelijke verklaring.”

Minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief (D66) wil een voorstel doen om met de bonden om tafel te gaan zitten, maar de vraag is hoe kansrijk dat is. FNV-voorzitter Hans Spekman heeft er namelijk geen goed woord voor over dat het kabinet blijft vasthouden aan de impopulaire bezuinigingsmaatregelen. “We kunnen niet in gesprek als dat gaat over deze afbraakvoorstellen. Het is nu tijd voor actie.”

Onder druk van de VVD besloot het kabinet-Jetten om te bezuinigen op de zorg en de sociale zekerheid. De opbrengsten van die bezuinigingen komen onder meer ten goede aan de hogere NAVO-norm en de meest welvarende Nederlanders.

