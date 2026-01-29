VVD-lek over coalitieakkoord wijst op draconische bezuinigingen en zelfbedrog

Het is vaste prik rondom de presentatie van een regeerakkoord. De toekomstige coalitiepartijen benadrukken – bij de presentatie of met lekken voorafgaande aan de presentatie – vooral de punten die zij tijdens de onderhandelingen hebben binnengesleept.
Het mag dan ook niet verbazen dat woensdagavond via de VVD-partijkrant De Telegraaf uitlekte dat het begrotingstekort onder de 2 procent moet blijven en dat er geen sprake kan zijn van eurobonds – twee rechtse stokpaardjes.
Het lage begrotingstekort (zo rond het niveau van de afgelopen jaren) maakt zware bezuinigingen en lastenverzwaringen noodzakelijk. D66, CDA en VVD zijn immers van plan om fors meer geld te steken in defensie. Daarnaast kost ook het oplossen van de stikstofcrisis, een probleem dat eindeloos vooruitgeschoven is door de rechtse partijen, tientallen miljarden euro’s.
Het laat zich raden waar de partijen dat geld vandaan gaan halen: bezuinigingen op de zorg en de sociale zekerheid. Ook ligt het voor de hand dat de subsidie voor huizenbezitters, beter bekend als de hypotheekrenteaftrek, verder zal worden afgebouwd – een wens van D66 en CDA.
Het lage begrotingstekort was een uitgesproken wens van de VVD. D66 en CDA pleitten eerder voor een hoger tekort om de defensie-uitgaven te financieren – een mogelijkheid die de EU nadrukkelijk openlaat om te kunnen voldoen aan de hogere NAVO-norm.
Dat eurobonds (gezamenlijke EU-leningen) van tafel zouden zijn, zoals de VVD… eh… De Telegraaf beweert, is opmerkelijk. Eind december stemde Dick Schoof, premier van het demissionaire VVD-BBB-kabinet, immers nog in met het plan om een gezamenlijke EU-lening aan te gaan voor Oekraïne.
De coalitieafspraak over eurobonds wijst, kortom, op zelfbedrog dat we nog kennen van de vorige coalitie. Die sprak ook allerlei onmogelijke zaken af. Denk aan het nagenoeg volledig wegbezuinigen van de asielopvang, een onhaalbare korting op de afdracht aan de EU en een rechtsstatelijke basislijn waarvan iedereen (behalve wat wereldvreemde NSC’ers) wist dat Geert Wilders zich daar niet aan zou gaan houden.
