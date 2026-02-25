Kabinet-Jetten buigt voor Elon Musk en Prins Constantijn en komt de rijken met miljarden tegemoet Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 551 keer bekeken • Bewaren

Het kabinet gaat de vermogensbelasting (box 3) opnieuw aanpassen. Dat liet minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) voor het debat over de regeringsverklaring weten. Er was de afgelopen weken een ongekende campagne op gang gekomen tegen het box 3-plan dat twee weken geleden nog door de Tweede Kamer werd goedgekeurd. Onder meer Elon Musk en Prins Constantijn keerden zich tegen het voorstel. De Volkskrant schrijft:

“Het afgelopen jaar is er (…) een intensieve lobby tegen het wetsvoorstel op gang gekomen van ondernemersorganisaties, beleggers en belastingadviseurs. Zij voorzien dat ze straks veel meer belasting moeten betalen, en waarschuwen dat ze daardoor in betalingsproblemen zullen komen.”

Heinen heeft goed geluisterd naar de rijkste Nederlanders. Zijn aanpassing zal er hoe dan ook toe leiden dat vermogende beleggers miljarden euro’s minder belasting zullen hoeven af te dragen. Dat het kabinet zich nu weer gaat buigen over een nieuw voorstel voor box 3 is, kortom, de zoveelste opsteker voor de VVD, die tijdens de onderhandelingen met D66 en CDA al veel binnenhaalde.

GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver had tijdens het debat over de regeringsverklaring geen goed woord over voor het ‘bommetje’ van Heinen. Klavers fractiegenoot Luc Stultiens schrijft op Bluesky: “Wanneer de rijkste man ter wereld een tweet stuurt, is het snel geregeld. Als lage en middeninkomens een betaalbaar leven willen, gebeurt er niks.”