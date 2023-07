Grote klap voor BIJ1: Sylvana Simons stopt

24 jul. 2023 - 20:04

ijzersterk in debatten deze dame, verlies in de kamer mooi om te zien dat nu eindelijk ’n typische partij toegespitst op gelijkwaardigheid voor iedereen, slavernij verleden + slavenhandel NL, verandering houding in NL t.o.v. mensen die er anders uitzien etc in de kamer zit, Silvana is een goede vertegenwoordiger, soms zag het eruit alsof zelfs Rutte bang voor haar kon worden, jammer dat ze weggaat maar hoop dat ze zich snel beter voelt.