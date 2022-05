Kamerlid Sylvana Simons kampt met ernstige gevolgen long covid

Tweede Kamerlid Sylvana Simons van BIJ1 heeft ernstig last van de gevolgen van een coronabesmetting die twee maanden geleden plaatsvond. Op Twitter meldt ze dat ze nog steeds niet volledig is hersteld en lijdt aan long covid. "Had vandaag 2 fysieke afspraken genoteerd en lig inmiddels gevloerd, na de eerste, op bed. Moet steeds zaken afzeggen of verschuiven en voel me onbetrouwbaar, en moe van het sorry zeggen. Ik wil terug naar m’n professionele en sociale leven!" twittert ze.