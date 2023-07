Amsterdamse raadsleden BIJ1 verlaten partij Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 946 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Jan Willem Doornbal

De twee gemeenteraadsleden die namens BIJ1 in de Amsterdamse raad zijn gekozen, splitsen zich per direct af van de partij. Nilab Ahmadi (31) en Jazie Veldhuyzen (33) die al langer conflicten hadden met de partij, geven hun zetels niet op maar gaan als eenpersoonsfracties verder. Vorig jaar maakte een ander lid zich ook al los van de partij. Daardoor heeft BIJ1, dat drie zetels haalde bij de verkiezingen van 2022, geen enkele vertegenwoordiger meer in de raad.

De twee zeggen tegen NRC dat ze zich 'sociaal-emotioneel onveilig' voelen in de partij en "onoverkomelijke morele, principiële en politieke bezwaren" te hebben tegen aanblijven. Veldhuijzen is sinds september vorig jaar uit de running wegens een burn-out. Ook Ahmadi blijft al maanden weg bij vergaderingen. Ze schetsen een beeld van BIJ1 als een "toxische, structureel onveilige omgeving" met gebrek aan interne democratie.

De kwestie is het zoveelste conflict binnen de partij die in 2016 werd opgericht door Sylvana Simons. Eerder werd de nummer twee op de landelijke lijst, Zwarte Piet-bestrijder Quinsy Gario, geroyeerd. De afdeling Den Haag heeft de partij ook al verlaten. En in Amsterdam liepen de conflicten al eerder hoog op. De leiding van BIJ1 wil niet reageren op de afsplitsing.

Veldhuyzen haalde in 2016 op eigen houtje Ahmadi naar voren die door het bestuur op een onverkiesbare plaats gezet. Ze slaagde er zo in met voorkeurstemmen in de raad te komen. Sindsdien is het hommeles.

Dat het nieuwe conflict er toe kan leiden dat de partij bij de komende Tweede Kamer verkiezingen als gevolg van imagoschade de enige zetel kwijtraakt deert Ahmadi niet: "Op een gegeven moment moet je op de blaren zitten. De partij wist zó lang van de onveilige sfeer. Als die zetel in de Tweede Kamer verloren gaat, is dat een consequentie van de sfeer die ze hebben gecreëerd in de partij."