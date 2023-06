Groot conflict binnen SGPJ door crypto-FvD’er Tom de Nooijer en zijn bruinrechtse farizeeërs

Eerder deze maand kwam de SGPJ in het nieuws door de schorsing van de racist Mathijs van der Tang. Zijn uitspraken over moslims in een Powned-programma waren de druppel die de emmer deden overlopen. Maar Van der Tang is bepaald niet de enige met racistische overtuigingen binnen de SGPJ. Het Reformatorisch Dagblad schrijft dat een lid van de jongerenorganisatie in WhatsApp-gesprekken het n-woord gebruikt en de loftrompet steekt op de slavernij. “Anders zaten die landen nog steeds in de Middeleeuwen. Kolonialisme heeft veel welvaart gebracht.”