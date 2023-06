Aanhanger rassenleer even niet meer welkom bij SGP-jongeren • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 340 keer bekeken • bewaren

Het bestuur van de SGP-Jongeren (SGPJ) heeft een racist geschorst. Het lid in kwestie, Mathijs van der Tang, houdt er al jaren uiterst onfrisse ideeën over rassenleer op na. Zo twitterde hij in juni 2020 dat “het vervagen van grenzen tussen volken leidt tot de ondefinieerbare puree waar we nu inzitten”.

Dergelijk racisme was tot nu toe geen onoverkomelijk probleem voor de SGPJ. Daar kwam verandering in toen Van der Tang – tevens vrouwen- en homohater – vorige maand in het Powned-programma Rutger en de Nationalisten zei dat het de taak van de politiek is “om de christelijke gemeenschap hier te beschermen en dus ook moslims te weren”.