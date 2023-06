GroenLinks wil Statenlid Debora Fernald royeren na haar stem op Volt

GroenLinks wil Statenlid Debora Fernald uit Rotterdam royeren nadat zij vorige week bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij maar op Volt stemde . Dat kostte de fractie GroenLinks/PvdA vervolgens een zetel in de senaat. Het partijbestuur heeft de procedure voor royement van Fernald als lid van GroenLinks inmiddels in gang heeft gezet, zo meldt het AD .

Volgens het bestuur van GroenLinks heeft Fernald in strijd met de statuten gehandeld door de partij “op onredelijke wijze te benadelen”. Direct nadat uitkwam dat het Fernald was geweest die niet op GroenLinks had gestemd, met alle grote gevolgen van dien, werd ze al uit de fractie gezet.

In een interview met de NOS zei ze toen nog te hopen dat het weer goed zou komen tussen haar en GroenLinks. Fernald had eerder aan de bel getrokken omdat ze het slachtoffer was van racisme binnen haar eigen partij. De dader daarvan, een Rotterdams bestuurslid, zou inmiddels niet meer in fuctie zijn. Daar had haar stemgedrag dan ook niets mee te maken, zei Fernald zelf. Wel zou ze door haar eigen fractiegenoten zijn genegeerd als kersvers Statenlid en werd ze wel geholpen door iemand van Volt. Uit dank stemde ze op die partij. Een ‘inschattingsfout’, noemde ze het zelf.