Zuid-Hollands Statenlid Fernald dat uit GroenLinks gezet is heeft nu spijt van haar stem op Volt

Het Zuid-Hollandse Statenlid Debora Fernald dat bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij GroenLinks stemde, maar op Volt, heeft daar spijt van. Dat zegt ze in een interview met de NOS. "Ik dacht dat het geen impact zou hebben, ik ben er een beetje beduusd van", aldus Fernald die na haar opvallende stem uit GroenLinks werd gezet.

De stem van Fernald op Volt was niet alleen onverwacht, maar had ook grote gevolgen. Het kostte de gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA namelijk direct een zetel in de Eerste Kamer. In plaats van 15, hebben ze er nu 14. Volt won daarentegen dankzij Fernald een zetel.

In het interview zegt Fernald dat het haar de afgelopen maanden niet lukte aansluiting te krijgen met de rest van haar fractie, omdat ze met voorkeurstemmen was gekozen. 'Anderen waren niet gekozen en die waren daar doodziek van. Ik voelde me niet welkom.' Een eerdere klacht over discriminatie en racisme had er volgens Fernald niets mee te maken. Die was al voldoende afgehandeld door de partij, zegt ze.

Fernald zegt dat ze sinds haar installatie als Statenlid niet bij fractieoverleggen aanwezig mocht zijn en ook zou ze niet wegwijs gemaakt zijn in de voor haar nieuwe functie. 'Ik dacht: ik laat ze even huilie-huilie doen, maar ze kwamen er niet overheen.' Volgens Fernald zat er daarna niets anders op, dan iemand anders om hulp te vragen: 'Iemand van Volt heeft mij een beetje wegwijs gemaakt.' In ruil stemde de Rotterdamse op die partij. 'Als jij mij helpt - want mijn partij heeft geen tijd - dan geef ik die stem wel aan jullie.'

Wat het uiteindelijk betekende om niet op GroenLinks te stemmen, wist Fernald niet. 'Ja, ik weet toch niet dat dat zo'n effect heeft. En als je niet weet hoe het werkt, dan moet iemand je het vertellen,' aldus het Statenlid dat benadrukt dat bij GroenLinks niemand dat deed. Inmiddels snapt ze hoe het werkt en heeft ze spijt van wat ze gedaan heeft. Het liefst zou ze haar stem alsnog aan GroenLinks geven: 'Maar dat kan niet, denk ik.' Volgens Fernald was er geen kwade opzet: 'Ik heb mensen gezien die hierdoor zwaar zijn geraakt. Het doet mij ook pijn. Ik hoop dat GroenLinks mij ook ergens kan vergeven.'