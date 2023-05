GroenLinks-Statenlid Zuid-Holland stemt op Volt, berooft GroenLinks/PvdA van zetel en wordt uit fractie gezet

De Statenfractie van GroenLinks in Zuid-Holland heeft statenlid Debora Fernald uit de fractie gezet. Dat meldt ANP. Fernald bracht haar stem voor de Eerste Kamer uit op Volt en beroofde de senaatsfractie van GroenLinks/PvdA daarmee van een zetel. Eerder werd al bekend dat iemand van GroenLinks op Volt had gestemd, maar het was niet duidelijk wie dat was.