GroenLinks-PvdA krijgt er duizenden nieuwe leden bij

GroenLinks-PvdA heeft er in de afgelopen drie weken tienduizend leden bijgekregen. Alleen al in het afgelopen congresweekend meldden zich 1400 nieuwe leden, meldt de partij maandag op Bluesky . De toestroom van nieuwe leden wijst erop dat de partijfusie en de nieuwe linkse koers veel linkse kiezers aanspreekt.

Voor enkele PvdA-leden was de gang van zaken reden om het partijlidmaatschap op te zeggen. De meest prominente vertrekker is voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, die zich eerder ook al tegen de fusie met GroenLinks keerde. Samen met Ad Melkert en Reshma Roopram richtte zij Rood Vooruit op. Ook Roopram heeft haar lidmaatschap opgezegd.

In haar opzegbrief schrijft Verbeet dat ze zich “niet meer thuis” voelt bij de partij, meldt NRC. Ze haalt uit naar Frans Timmermans en anderen in de partijleiding. “Mijn conclusie is dat de regels in de partij regelmatig worden geschonden, als naar de opvatting van de partijleiding daartoe aanleiding is.”