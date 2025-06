GroenLinks-PvdA bepleit volledig wapenembargo tegen Israël

Kamerlid Kati Piri wil dat het embargo zich nu ook uitstrekt tot Nederlandse onderdelen voor het Israëlische Iron Dome, bericht de NOS . “Israël is op dit moment de agressor, als Israël slachtoffer zou zijn, hebben we een andere discussie”, lichtte Piri toe in een debat met demissionair minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp.

“Volgens Piri maakt de Iron Dome deel uit van de aanvalskracht van Israël en is die niet uitsluitend te zien als verdedigingsmiddel voor burgers. "Had Netanyahu ook Iran aangevallen als hij niet de beschikking had over de Iron Dome? Israël durft dit, juist vanwege dit systeem."”