Overweldigende meerderheid GroenLinks en PvdA stemt voor wapenembargo terreurstaat Israël

Op het gezamenlijke partijcongres van GroenLinks en PvdA is zaterdag definitief gekozen voor een harde lijn jegens Israël. Met een overweldigende meerderheid van 80 procent keurden de leden het voorstel goed om alle wapenleveranties aan Israël stop te zetten, inclusief onderdelen voor luchtverdedigingssystemen zoals de Iron Dome.

De aanloop naar de stemming werd gekenmerkt door heftige interne discussies, vooral binnen de PvdA-gelederen. Voormalige partijleiders Job Cohen, Ad Melkert en Lodewijk Asscher hadden samen met andere prominenten als oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet een tegenmotie ingediend om de radicale koerswijziging tegen te houden. Partijleider Frans Timmermans zag zich voorafgaand aan het congres genoodzaakt een extra toespraak te houden waarin hij opriep tot kalmte en onderlinge respectering van meningsverschillen. "Laat elkaar niet los," benadrukte hij tijdens het soms rumoerige congres. Wat betreft de motie voor het wapenembargo, ingediend door Kati Piri, zei hij over de kritiek daarop: "Ik laat mij door niemand aanpraten dat dat antisemitisme zou zijn. Door niemand".

In de Tweede Kamer kan de partij met haar standpunt eigenlijk alleen rekenen op steun van een deel van de linkse partijen: ook SP, Denk en de Partij voor de Dieren tonen begrip voor het wapenembargo. Op rechts wordt zoals gebruikelijk moord en brand geschreeuwd omdat volgens hen Israël ongestraft dood en verderf mag zaaien in Palestina en andere landen in de regio.