GroenLinks: laat Nederlandse artsen abortuspillen voorschrijven aan Poolse vrouwen

Nederlandse artsen moeten de mogelijkheid krijgen om op afstand pillen voor te schrijven aan Poolse en Maltese vrouwen die hun zwangerschap tot de twaalfde week veilig willen beëindigen. Dat stelt GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet voor. Volgens haar moet iedereen in Europa toegang hebben tot abortus. In Polen is abortus echter nagenoeg onmogelijk gemaakt. Ook in Malta geldt een uiterst strenge anti-abortuswet.

Vrouwen uit Polen en Malta kunnen weliswaar naar het buitenland reizen voor een abortus, maar daarvoor hebben ze veel tijd en geld nodig. “Als vrouwen kiezen om naar Duitsland te reizen, dan moeten ze ook nog verplicht drie dagen wachten, wat de reis verder compliceert”, stelt Ellemeet. Een abortuspil per post kan daarom uitkomst bieden. Op dit moment is het voor Nederlandse artsen die Poolse vrouwen willen helpen, nog niet toegestaan om de pillen via een consult op afstand te verstrekken. Het GroenLinks-Kamerlid doet daarom een voorstel om daar verandering in te brengen.