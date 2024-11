Rosanne Hertzberger haalt uit naar radicaliserende VVD en BBB Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 849 keer bekeken • bewaren

Houden NSC, VVD en BBB de PVV in toom met afspraken over de rechtsstaat of radicaliseren de coalitiepartijen juist onder invloed van extreemrechts? Volgens het maandag opgestapte NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger gaan in ieder geval de VVD en BBB veel te veel mee met de PVV. Dat zegt ze in een interview met NRC.

“Ik heb weinig remmingen gezien. Het ging veel te hard, echt véél te hard”, zegt Hertzberger over de radicalisering van de VVD en BBB. Als voorbeeld noemt ze Jurgen Nobel, staatssecretaris van Participatie en Integratie namens de VVD. Die zei dat islamitische jongeren in Nederland “voor een groot deel onze Nederlandse normen en waarden” niet onderschrijven. Daarmee ging hij “echt zijn boekje te buiten”, aldus Hertzberger.

“Er zijn voor en achter de schermen echt ontoelaatbare uitspraken gedaan”, constateert het voormalige NSC-Kamerlid. In juli schreef ze al dat ze “groot ongemak” voelde bij de samenwerking met de PVV. Die partij ging immers “gewoon door met ophitsen, haatzaaien, polariseren en ontregelen van het debat”.

Dat haatzaaien is sindsdien niet minder geworden, zo bleek afgelopen week. PVV, BBB en VVD gingen na de rellen in Amsterdam vol op het orgel. Politici van de drie ultrarechtse partijen deinsden er niet voor terug om complete bevolkingsgroepen over een kam te scheren. “De andere drie partijen gingen helemaal los in hun reacties”, aldus Hertzberger. “In taal, in hoe groepen tegenover elkaar werden geplaatst. Hoe er in zondebokkentaal over andere bevolkingsgroepen werd gesproken.”