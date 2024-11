Uittocht bij NSC vanwege laffe houding eigen bewindslieden, Omtzigt keert terug maar Den Haag

Komend weekend houdt NSC een partijcongres waarop de leden de koers van de partij bepalen. Een motie om te breken met de coalitie kan vanwege bureaucratische regels wellicht niet aan bod komen. Wel zal er worden gesproken over het voortzetten van deelname aan de door Wilders geleide regering. Sommige leden komen er nu achter dat ze daar niets over te zeggen hebben. Het is de Tweede Kamerfractie, onder de strakke leiding van Pieter Omtzigt, die daarover beslist.

Omtzigt keert deze week na weken afwezigheid wegens stressproblemen vermoedelijk weer terug naar Den Haag. Het AD schrijft dat NSC in het kabinet blijft omdat de partij in de maanden die het deelneemt aan de ultrarechtse regering nog te weinig heeft weten te bereiken, in tegenstelling tot PVV, BBB en VVD. De partij is in de peilingen gedecimeerd, van de royale 20 zetels zijn er nog maar 4 over. Dat is minder dan moederpartij CDA, geleid door de energieke Henri Bontenbal, nu heeft.