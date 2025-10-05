Gewelddadige rechtsextremisten plannen acties voor verkiezingsdag Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 161 keer bekeken • bewaren

Rechtsextremisten zijn van plan om op verkiezingsdag in heel Nederland demonstraties tegen asielzoekerscentra te houden. “Dan is er nauwelijks politie en ME beschikbaar en kunnen we onze stem beter laten horen!”, aldus een oproep waarover NRC schrijft.

Ultrarechtse hooligans en andere rechtsextremisten laten de afgelopen weken veelvuldig van zich horen. Twee weken geleden liep een extreemrechts protest op het Malieveld uit op een orgie van geweld en vernieling. Een politieauto ging in vlammen op en extreemrechtse relschoppers probeerden ook het D66-partijkantoor in brand te steken.

Sindsdien blijft het onrustig. Rechtsextremisten reizen van plaats naar plaats voor protesten tegen asielzoekerscentra. Het komt daarbij geregeld tot gewelddadige confrontaties met politieagenten en antifascisten. Ook worden lokale politici geïntimideerd.

“We zijn niet uit op geweld met de politie, maar als de politie zich niet aan de wet houdt, dan ga ik niet aan de kant”, verklaart Eldor van Feggelen, een van de initiatiefnemers van de extreemrechtse acties, tegenover NRC.