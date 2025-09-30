Racisten verstoren raadsvergadering in Beuningen en gooien met vuurwerk in Amersfoort

Rechtsextremisten hebben dinsdagavond op verschillende plaatsen van zich laten horen. In Beuningen maakten zij een raadsvergadering onmogelijk. Hoewel de bijeenkomst niet ging over de opvang van vluchtelingen maakten luidruchtige racisten het debat onmogelijk. Buiten werd zwaar vuurwerk afgestoken, binnen gilden antidemocraten vanaf de publieke tribune door de raadsleden heen.
De Gelderlander schrijft: “Een aantal personen wilde per se hun mening verkondigen. Daarom zag [burgemeester] Daphne Bergman geen andere keuze dan de vergadering te schorsen. De gemeenteraad en de wethouders verlieten daarop de zaal. De burgemeester probeerde vervolgens in gesprek te gaan met een aantal demonstranten, maar dat ging niet gemakkelijk. Zij vond dat ze niet kon zeggen wat ze wilde en dat het publiek haar niet liet uitpraten. Ook vond ze dat sommige personen te veel schreeuwden.”
Ook in Amersfoort liep het dinsdag uit de hand. De mobiele eenheid moest antifascisten beschermen tegen agressieve rechtsextremisten. Er werd met rookbommen en ander vuurwerk gegooid. Fascisten liepen rond met Prinsenvlaggen. Zij protesteerden met de NSB-vlaggen tegen de komst van twee asielzoekerscentra.
Meer over:actueel, extreemrechts, beuningen, amersfoort, asielzoekerscentra
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.