Racisten verstoren raadsvergadering in Beuningen en gooien met vuurwerk in Amersfoort

De Gelderlander schrijft: “Een aantal personen wilde per se hun mening verkondigen. Daarom zag [burgemeester] Daphne Bergman geen andere keuze dan de vergadering te schorsen. De gemeenteraad en de wethouders verlieten daarop de zaal. De burgemeester probeerde vervolgens in gesprek te gaan met een aantal demonstranten, maar dat ging niet gemakkelijk. Zij vond dat ze niet kon zeggen wat ze wilde en dat het publiek haar niet liet uitpraten. Ook vond ze dat sommige personen te veel schreeuwden.”