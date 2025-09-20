Extreemrechtse demo Den Haag loopt uit op orgie van geweld en vernieling Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1293 keer bekeken • bewaren

Zaterdag zijn enkele duizenden mensen bijeengekomen op het Malieveld in Den Haag voor een extreemrechts "protest" tegen het huidige asielbeleid. De initiatiefnemer, iemand die zich online "Els Rechts" noemt en een trouwe volger van Geert Wilders is, wilde zo onder meer een nog strenger migratiebeleid van de Nederlandse overheid afdwingen. Twee dagen nadat de Tweede Kamer het antifascisme bestempelde tot terroristisch, liep deze fascistische bijeenkomst in Den Haag uit op een orgie van geweld en vernielingen.

Enkele honderden van de extremisten keerden zich tijdens de demo tegen de politie en belaagden politievoertuigen met stenen, flesjes en stokken. Een politieauto ging in vlammen op. Ook gingen ze de naastgelegen snelweg A12 op, waar de politie waterkanonnen inzette.

De politie was met tientallen busjes aanwezig op het Malieveld. Het podiumprogramma van de demonstratie ging ondanks de rellen nog enige tijd door. Extremisten die deelnamen aan demonstratie op het Malieveld hebben bij het partijkantoor van D66 aan de Lange Houtstraat in Den Haag een aantal ramen ingegooid, zo meldt een verslaggever van het ANP. Zeker acht ramen zijn beschadigd. Bij het vernielen van het D66-pand werd onder meer "kankerjoden" geroepen en gezwaaid met een vlag van Forum voor Democratie, de partij die de Kamermotie indiende om het zogenaamde "Antifa" te bestempelen als terreurorganisatie en daarmee steun kreeg van onder meer coalitiepartijen VVD en BBB.

In Den Haag lopen inmiddels meerdere groepjes rechtsextremisten. Ze schreeuwen onder meer 'AZC, weg ermee' en 'Wij zijn Nederland'.

De NOS meldt dat een kleine groep fascisten zich bij het Binnenhof heeft verzameld en daar door het hekwerk probeert te breken in een poging het terrein te betreden. Ook is op de beelden te zien dat er met glas wordt gegooid. Het Binnenhof is al langere tijd gesloten wegens een grootschalige renovatie.