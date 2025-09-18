Genocide? Kabinet wil die term pas gebruiken als de laatste inwoner van Gaza is vermoord

VVD’ers en BBB’ers strooien maar al graag met kwalificaties ‘Jodenhaat’ en ‘antisemitisme’. Maar als de genocide in Gaza aan de kaak wordt gesteld, duiken de twee overgebleven regeringspartijen het liefst weg. Om die reden blijft het dubbeldemissionaire kabinet “terughoudend om situaties als genocide te kwalificeren”, schrijft dagblad Trouw.
Het oordeel van de onafhankelijke VN-commissie over de genocide in Gaza brengt daar geen verandering in, schrijft demissionair minister David van Weel van Buitenlandse Zaken in antwoord op een vraag Stephan van Baarle (DENK). Alleen het Internationaal Gerechtshof (IGH) mag bepalen of er sprake is van genocide, vindt de VVD’er.
Het internationale genocideverdrag dat Nederland heeft ondertekend, verplicht landen om alles in het werk te stellen om genocides te voorkomen, ook als het IGH daar nog geen officieel oordeel over heeft geveld. Linkse partijen vinden dat het kabinet om die reden meer moet doen om Benjamin Netanyahu te stoppen.
“Nederland neemt elk risico op genocide zeer serieus en heeft, mede in het licht van de genoemde verplichting, al langere tijd stappen ondernomen om de situatie ter plaatse naar vermogen te verbeteren”, aldus Van Weel.
genocide in gaza, verenigde naties, david van weel, stephan van baarle
