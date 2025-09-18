Genocide? Kabinet wil die term pas gebruiken als de laatste inwoner van Gaza is vermoord Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 88 keer bekeken • bewaren

VVD’ers en BBB’ers strooien maar al graag met kwalificaties ‘Jodenhaat’ en ‘antisemitisme’. Maar als de genocide in Gaza aan de kaak wordt gesteld, duiken de twee overgebleven regeringspartijen het liefst weg. Om die reden blijft het dubbeldemissionaire kabinet “terughoudend om situaties als genocide te kwalificeren”, schrijft dagblad Trouw.

Het oordeel van de onafhankelijke VN-commissie over de genocide in Gaza brengt daar geen verandering in, schrijft demissionair minister David van Weel van Buitenlandse Zaken in antwoord op een vraag Stephan van Baarle (DENK). Alleen het Internationaal Gerechtshof (IGH) mag bepalen of er sprake is van genocide, vindt de VVD’er.

Het internationale genocideverdrag dat Nederland heeft ondertekend, verplicht landen om alles in het werk te stellen om genocides te voorkomen, ook als het IGH daar nog geen officieel oordeel over heeft geveld. Linkse partijen vinden dat het kabinet om die reden meer moet doen om Benjamin Netanyahu te stoppen.