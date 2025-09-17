Van der Plas wil het niet hebben over de genocide in Gaza en ook niet over de puinhopen van de BBB Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 455 keer bekeken • bewaren

BBB-leider Caroline van der Plas heeft zich van haar lafste kant laten zien door tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen te weigeren in te gaan op kritische vragen van oppositiepartijen over de genocide Gaza. "Ik ga er geen Gazadebat van maken", reageerde ze toen Rob Jetten vroeg of ze harder stelling wilde nemen tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Daar namen de D66-leider en ook de Partij voor de Dieren, DENK en Volt geen genoegen mee.

"We hebben het hier over de miljoenennota, we hebben het over wat mensen in Nederland bezighoudt", motiveerde Van der Plas waarom ze niet wilde reageren. "Het is wel relevant, het zijn namelijk de Algemene Politieke Beschouwingen", reageerde Jetten. "Die gaan ook over het internationale beleid van Nederland." Daar komt nog eens bij dat de door Israël gepleegde genocide in Gaza juist heel veel mensen in Nederland bezighoudt, maar het kwam Van der Plas gewoon allemaal even heel slecht uit.

Jetten wees erop dat het demissionaire CIDI-rompkabinetje dat alleen nog bestaat uit bewindslieden van BBB en VVD de door de koning voorgelezen troonrede heeft opgesteld. "Het is dus de handtekening van BBB'ers en VVD'ers onder de zinnen waar wél de Russische agressie wordt veroordeeld, maar niet de agressie van de regering-Netanyahu."

Van der Plas beantwoordde alleen een vraag van Chris Stoffer (SGP) over haar outfit op Prinsjesdag in de kleuren van de Israëlische vlag. Daarmee zei Van der Plas een statement te willen maken tegen antisemitisme. Van der Plas koos ervoor de kleuren van de Israëlische vlag te dragen, precies op het moment dat er opnieuw uit onderzoek - ditmaal van de Verenigde Naties - bleek dat Israël zich schuldig maakt aan genocide op de Palestijnen in Gaza.

Van der Plas zei dat Kamerleden maar de verslagen van eerdere Gazadebatten moeten nalezen om te weten wat haar partij vindt. Laurens Dassen (Volt) wees haar erop dat de BBB ontbrak bij het laatste Gazadebat.

Dat Van der Plas verder zweeg, noemde Stephan van Baarle (DENK) "laf". Hij hield de BBB als regeringspartij voor dat in de miljoenennota wel degelijk beleid staat met betrekking tot Israël, en dat het daarom dus wel degelijk een onderwerp van discussie kan zijn tijdens de politieke beschouwingen. "Dat mevrouw Van der Plas dit op een laffe manier ontloopt, zegt ontzettend veel over het morele dieptepunt van de BBB."

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen liet Van der Plas zien het eigenlijk vooral over het extreemrechtse stokpaardje van de asielcrisis te willen hebben, een crisis die in werkelijkheid niet draait om aantallen asielzoekers maar om humane opvang en gebrek aan capaciteit, zaken die door de VVD moedwillen zijn wegbezuinigd. Waar Van der Plas het ook niet over wilde hebben was haar eigen rol in vermoedelijk het slechtst presterende kabinet ooit en het meest extreemrechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog.

Ook wilde ze het niet hebben over de complete stilstand en in sommige gevallen zelfs achteruitgang in de crises waar Nederland wel mee kampt, zoals de stikstofuitstoot en de wooncrisis. Ze wilde het zeker niet hebben over de totale incompetentie van haar eigen demissionaire landbouwminister en verantwoordelijke voor de stikstofaanpak Femke Wiersma. En ook wilde ze het niet hebben over de arbeidsmigratie waarbij in de landbouw veel gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten uit bijvoorbeeld Oost-Europa die hier worden onderbetaald en slecht worden gehuisvest en daarna worden afgedankt en aan hun lot overgelaten.

Bron: ANP