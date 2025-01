Geluidsoverlast Schiphol loopt de spuigaten uit, Inspectie doet niets

De labbekakkerige houding van de ILT kwam aan het licht via documenten die zijn opgevraagd door Mobilisation for the Environment (MOB), de milieuorganisatie van Johan Vollenbroek. “Als we deze maatregel al niet mogen opleggen, zouden we helemaal niets kunnen”, waarschuwt een ILT-medewerker in april 2024 in een e-mail aan het ministerie. Na maandenlang gesoebat besluit de ILT toch af te zien van een maatregel tegen de luchthaven.