Omwonenden komen met miljardenclaim tegen staat vanwege Schiphol

De omwonenden borduren bij hun claim voort op een uitspraak van de rechtbank Den Haag vorige maand . In een zaak die was aangespannen door de Stichting Recht op bescherming tegen vliegtuighinder (RBV), oordeelde de rechtbank dat de staat het belang van omwonenden van Schiphol ondergeschikt heeft gemaakt aan het belang van de luchtvaart.

Geld is niet het belangrijkste, verklaren de initiatiefnemers van de massaclaim tegenover Schipholwatch. “Wij vinden het belangrijk om met de claim verandering van beleid af te dwingen. De luchtvaart moet binnen de grenzen van de wet worden gebracht, zodat we in de toekomst minder herrie en vervuiling hoeven te accepteren.”