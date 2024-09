PVV’er Barry Madlener baseert beleid op leugens luchtvaartlobby, omwonenden Schiphol de dupe Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 126 keer bekeken • bewaren

PVV-minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) laat zich voor het karretje van Schiphol en KLM spannen. Hij heeft de voorgenomen krimp van de luchthaven teruggedraaid op basis van uiterst dubieuze informatie van de luchtvaartsector. De omwonenden van de luchthaven worden de dupe. Dat meldt NRC. Het onbesuisde beleid van Madlener heeft ook gevolgen op zijn ministerie. De directeur-generaal Luchtvaart zit inmiddels ziek thuis.

“Ook binnen de top van Schiphol is er onrust ontstaan over de draai, en wat die betekent voor de rechtspositie van de luchthaven en de relatie met omwonenden. Amsterdam – de grootste gemeente onder aanvliegroutes van Schiphol én aandeelhouder van de luchthaven – is boos: „Ik ben not amused”, zegt wethouder Hester van Buren (PvdA) – die via de pers van de plotselinge koerswijziging moest horen. Het besluit is volgens haar niet alleen slecht onderbouwd, maar ook funest voor het vertrouwen van omwonenden in de overheid.”

Madleners voorganger Mark Harbers (VVD) was net als de PVV’er ook al een groot fan van de luchtvaart, maar hij erkende niettemin dat een krimp van Schiphol onvermijdelijk was. Schiphol overtreedt immers voortdurend de regels. De geluidsoverlast voor omwonenden is veel te groot. In maart droeg de rechtbank in Den Haag de overheid nog op om de rechten van de bewoners in de buurt van Schiphol nu eindelijk eens te respecteren.

Na zijn aantreden als minister laat Madlener zich echter direct in de luren leggen door de luchtvaartlobby. KLM en Schiphol voeren de bewindsman met allerhande aannames over stillere vliegtuigen waardoor de voorgenomen krimp grotendeels van tafel kan. Een probleem: de feitelijke basis voor de ‘informatie’ van de luchtvaartsector is nihil. Ambtenaren worden onder grote druk gezet om de luchtvaartleugens voor zoete koek te slikken.