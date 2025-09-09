Gaza Flotilla in Tunesië aangevallen met drone Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 500 keer bekeken • bewaren

Een bootje dat onderdeel uitmaakt van de Flotilla onderweg naar Gaza is getroffen door een drone. Dat zeggen ooggetuigen en lijkt ook duidelijk te worden uit de beelden van de aanval. De boot lag op dat moment in een Tunesische haven bij het stadje Sidi Bou Said, de meeste opvarenden waren uit veiligheidsoverwegingen aan wal.

Hoewel de Tunesische autoriteiten volhouden dat er geen drone in het gebied was, zeggen ooggetuigen er wel degelijk een gezien te hebben. Een van de opvarenden laat weten de drone eerst al te hebben gehoord, waarna hij en anderen de lucht afspeurden om de drone te vinden. Uiteindelijk kwam die in beeld, bewoog zich tot vlak bij de hulpverleners om daarna naar de achterkant van de boot te vliegen. Op videobeelden is vervolgens duidelijk te zien dat er een brandend projectiel recht naar beneden op de boot wordt afgevuurd.

Geen van de deelnemers aan de Flotilla raakte bij de aanslag gewond, de boot - die vaart onder Portugese vlag - liep wel schade op. Op weer andere beelden is te zien hoe enkele hulpverleners die wel aan boord waren zich haastig uit de voeten maken als de drone aanvalt. "We zijn geraakt", hoor je een van hen even laten roepen. Ook de drone zelf lijkt hoorbaar.

De Global Sumud Flortilla vertrok vorige week zondag uit Barcelona om de illegale Israëlische maritieme blokkade van Gaza te doorbreken. Aan boord bevinden zich hulpverleners, politici en activisten, waaronder de Zweedse Greta Thunberg. In het Italiaanse Genua sloten er meer boten zich aan bij de Flotilla. Die hebben de steun van de havenmedewerkers die Israël waarschuwden dat als het contact met ook maar een van hun boten wordt verbroken, ze alle containers met goederen van en naar Israël zullen tegenhouden.