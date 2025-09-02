Italiaanse dokwerkers dreigen alle vracht van en naar Israël lam te leggen als Gaza-vloot wordt gehinderd

Italiaanse havenarbeiders dreigen onmiddellijk alle vrachten van en naar Israël te blokkeren als het contact met de nieuwe Gaza-hulpvloot wordt verbroken. Zondag vertrokken meerdere schepen vanuit de haven van Genua met hulpgoederen richting Gaza om de illegale Israëlische maritieme blokkade te doorbreken. De schepen sluiten zich aan bij de Global Sumud Flotilla-expeditie, die zondag vanuit Barcelona vertrok.

"Rond half september komen deze boten aan bij de kust van Gaza. Als we het contact verliezen met ook maar één van onze boten, met onze kameraden, al is het maar voor twintig minuten, dan leggen we heel Europa stil," aldus vakbond USB tijdens een bijeenkomst in de haven van Genua, een van Europa's grootste havens. De vakbondsmedewerker voegde eraan toe dat van de 13.000 tot 14.000 containers die jaarlijks naar Israël vertrekken, "geen enkele spijker de haven zal verlaten" bij ingrijpen van genocidale terreurstaat Israël.