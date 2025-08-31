De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Greta Thunberg vertrekt opnieuw met hulpvloot om illegale blokkade Gaza te doorbreken Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 223 keer bekeken • bewaren

Een vloot met humanitaire hulp en activisten, de Global Sumud Flotilla met onder hen de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, vertrekt zondag vanuit Barcelona in een nieuwe poging de illegale Israëlische blokkade van Gaza te doorbreken. Dat meldt The Guardian.

"Het zou niet aan ons moeten zijn," aldus de 22-jarige Zweedse activiste Thunberg, die benadrukt dat dergelijke hulpvloten niet nodig zouden zijn als regeringen het internationaal recht zouden respecteren. De flotilla, waar naast Thunberg ook voormalig burgemeester van Barcelona Ada Colau zich bij aansluit, vertrekt zondag om 12:00 uur. Volgens de organisatoren wordt dit "de grootste humanitaire missie" die sinds de blokkade van de Gazastrook is georganiseerd.

De vloot verwacht medio september aan te komen. Naast de schepen vanuit Barcelona zullen op 4 september tientallen andere vaartuigen vertrekken vanuit Tunesië en andere havens rond de Middellandse Zee. De Portuguse politica Mariana Mortágua die ook meevaart spreekt van "een legale actie onder internationale wetgeving". Iets waar Israël zich geen moment aan houdt.

Dit is Thunbergs derde poging om Gaza per schip te bereiken, nadat eerdere missies in juni en juli door het Israëlische leger werden gedwarsboomd. In juni werden 12 activisten, waaronder Thunberg, gearresteerd door de Israëlische overheid en vervolgens gedeporteerd.

Gelijktijdig met de vloot zullen in 44 landen demonstraties en protesten worden gehouden ter solidariteit met het Palestijnse volk.