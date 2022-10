Politici en journalisten veroordelen extreemrechtse FvD voor intimideren van journalist Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 550 keer bekeken • bewaren

Premier Mark Rutte, verschillende politici, journalisten en journalistieke instanties veroordelen Forum voor Democratie voor een video waarin FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren politiek verslaggever Merel Ek wegzet als ‘riooljournalist’.

FvD-Kamerlid Van Meijeren deelde de video op twitter met de tekst: "Activisten die riooljournalistiek bedrijven mogen niet langer wegkomen met hun leugens, desinformatie en fake news. Tijd voor de tegenaanval."

De video die op het YouTube-kanaal van de partij staat, wordt door Van Meijeren afgetrapt met een verwelkoming van de ‘eerste aflevering van Rioolratten Ontmaskerd’. Van Meijeren loopt richting de kantoren van verschillende nieuwsredacties waar volgens hem ‘een rioollucht’ hangt. Hij benadrukt op een sarcastische manier dat hij tegenwoordig erbij moet zeggen dat hij niet de letterlijke betekenis van het woord ‘rioolratten’ gebruikt, maar de betekenis ‘verachtelijke persoon’. ‘In het bijzonder heb ik het over journalisten die riooljournalistiek bedrijven’, aldus Van Meijeren.

Hij richt zich op Merel Ek, die politiek verslaggever is voor Hart van Nederland. Hoewel Ek in het begin aangeeft niet aan de video te willen meewerken, blijft de camera stiekem filmen. Ek wordt aangevallen over de definitie die ze heeft gegeven van het woord liquidatie. De twee hebben elkaar eerder gesproken over de uitspraak van Johan Derksen. In Vandaag Inside zei Derksen over Baudet dat ‘ze die gozer moeten liquideren’. Derksen gaf later aan dat hij zich had versproken. Ek verwees naar de Dikke van Dale en zei dat liquideren ook ‘wegsturen’ kan betekenen. Deze betekenis staat niet in de Van Dale en Van Meijeren wil dat Ek dit rechtzet. Ondertussen blijft de camera het gesprek door filmen zonder enige bewustzijn van Ek.

De SBS-politiekverslaggever vindt dat de manier waarop ze is benaderd door Van Meijeren ‘niet oke’. "Inhoudelijk sta ik achter het gesprek dat stiekem is gefilmd. Ik had in een eerder interview met Gideon van Meijeren de Dikke van Dale niet moeten noemen, want 'wegsturen' stond daar inderdaad niet in. Mijn punt was duidelijk en blijft staan: woorden kunnen op meerdere manieren worden uitgelegd’’, aldus Ek. Ze laat weten dat ze altijd bereid is om over haar werk in gesprek te gaan. "Maar de manier waarop dit nu wordt gedaan, gaat te ver."

De collega’s van Ek reageren geschokt op de video. Forum voor Democratie zou het volgens de politiekverslaggevers het op deze manier doen, omdat de partij weet dat het benoemen van de naam van de verslaggever op sociale media tot intimidatie leidt. De Parlementaire Persvereniging liet weten op de hoogte te zijn van deze intimidatie en alles te doen om Ek te ondersteunen.

Ook de journalistenvakbond NVJ reageert dat de actie in alle opzichten alarmeren en kwalijk is. Algemeen secretaris Thomas Bruning: "Vooral omdat hij Kamerlid is en aankondigt dat dit een begin van een reeks is. Hij dreigt eigenlijk: 'journalisten pas op'. Dit soort acties ondermijnen de rol van de journalist.’’ Bruning onderzoekt of er juridische stappen ondernomen kunnen worden.

Premier Mark Rutte vindt dat er een nieuw dieptepunt is bereikt met deze actie van de partij. "In een democratie moeten journalisten hun werk kunnen doen zonder in diskrediet te worden gebracht’’, aldus Rutte. Volgens vicepremier Sigrid Kaag ‘denk je iedere keer dat de bodem in zicht is’ maar dan blijkt het ‘erger en gevaarlijker’ te kunnen. ‘’Desinformatie en intimidatie ondermijnen de samenleving", schrijft Kaag op Twitter.

De Kamerleden delen de mening van de bewindslieden. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver laat op Twitter weten dat het een ‘trieste week’ is met ‘dieptepunt na dieptepunt’. ‘’Nu moet de journalistiek het ontgelden.’’ ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers twittert dat het ‘bedreigend is voor de veiligheid van journalisten, voor het vrije woord, voor onze democratie.’ Hij vindt het ‘doodeng’ en ‘onacceptabel’.