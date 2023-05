Frankrijk opent oorlogsmisdaadonderzoek naar dood AFP-journalist in Oekraïne

Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld om te achterhalen of de dood in Oekraïne van de Franse journalist Arman Soldin van het Franse persbureau AFP een oorlogsmisdaad is. De onderzoekers kijken daarbij in eerste instantie naar de omstandigheden waaronder Soldin werd gedood. Dat hebben de aanklagers van het antiterrorismeparket laten weten.