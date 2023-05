Franse journalist gedood in Oekraïne, redde twee weken geleden nog een baby-egel

In Chassiv Yar, tien kilometer buiten Bachmoet, is maandag een journalist van het Franse persbureau AFP om het leven gekomen. De 32-jarige Arman Soldin werd het slachtoffer van een raketaanval van het Russische invasieleger. Zijn collega’s die in de buurt waren, hebben de aanval met de Grad-raket overleefd. “Onze gedachten zijn bij zijn familie en naasten”, schrijft AFP op Twitter.