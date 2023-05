Russisch invasieleger bombardeert hulpgoederen Rode Kruis in Oekraïense havenstad Odessa

Een opslagplaats van het Rode Kruis bij de Zuid-Oekraïense stad Odesa is compleet verwoest door een raketaanval. Dat meldt ANP. Het pand van zo'n 1000 vierkante meter is daarbij volledig afgebrand. Vanwege de aanval heeft het Rode Kruis laten weten voorlopig niet meer aan het werk te kunnen in de regio Odesa.